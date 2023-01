Politica 334

Aiello (Lega): "Lavori fermi, villa Amedeo chiusa a tempo indeterminato"

Il consigliere comunale di Caltanissetta: "Non meravigliamoci se poi Caltanissetta è agli ultimi posti d’Italia per qualità della vita, cosa c’è da aspettarsi da un’Amministrazione Comunale che tiene chiuso a tempo indeterminato uno dei più bei giardini pubblici della città?"

“Lavori fermi da novembre e Villa chiusa a tempo indeterminato” – lo denuncia il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo fuori Villa Amedeo. “Diversi residenti mi segnalano che i lavori di manutenzione dentro la storica Villa sarebbero fermi da Novembre 2022, rendendo pertanto incerta la data di riapertura di Villa Amedeo”. Fa sapere il Consigliere Aiello, il quale aggiunge: “Non meravigliamoci se poi Caltanissetta è agli ultimi posti d’Italia per qualità della vita, cosa c’è da aspettarsi da un’Amministrazione Comunale che tiene chiuso a tempo indeterminato uno dei più bei giardini pubblici della Città?”

Al fine di sollecitare la Giunta, il Capogruppo della Lega e il Consigliere Valeria Visconti hanno presentato un’Interrogazione al Sindaco per sapere: per quali motivi i lavori dentro Villa Amedeo sono ormai fermi da tempo e quando riprenderanno; quando è prevista la fine dei summenzionati lavori e quindi la data di riapertura al pubblico di Villa Amedeo.



