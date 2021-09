Politica 143

Aiello (Lega): "Degrado in centro storico, Amministrazione M5S latitante"

Cestini di rifiuti mancanti, alberi di ulivo sul marciapiedi, buche pericolose

Redazione

02 Settembre 2021 10:24

Subito dopo aver lanciato l’iniziativa “S.o.S. Caltanissetta” (che sta per segnalazioni o suggerimenti per la Città e la Provincia di Caltanissetta), il consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, ha raccolto tramite whatsapp ed email numerose istanze. “Su segnalazione di commercianti e residenti, che hanno più volte segnalato all’Amministrazione Comunale lo stato di abbandono in cui versa il centro storico, ho effettuato un piccolo e breve sopralluogo in occasione del quale sono emerse numerose criticità – dichiara il Capogruppo della Lega: “Cestino dei rifiuti mancante accanto l’ingresso del Consorzio Universitario e adiacente posacenere pericolosamente divelto da circa 6 mesi; aiuole di Corso Vittorio Emanuele piene di rifiuti e incurate; albero di ulivo sul marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele secco a causa della mancanza d’acqua; cestino dei rifiuti di Via Palermo (altezza civico 22) mancante; pericolose buche sul manto stradale di Via Berengario Gaetani (incrocio con Via Tamburini); piccola e pericolosa discarica in Via Tommaso Tamburini (dove una signora è già caduta); carente illuminazione”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Oscar Aiello – continuerò a dare seguito alle segnalazioni e ai suggerimenti della gente, ritengo doveroso rispondere positivamente con i fatti alle legittime richieste dei commercianti e dei residenti (in questo caso del centro storico), i quali hanno più volte chiesto all’Amministrazione Comunale la soluzione di piccoli problemi, rimasti tali e quali a conferma della latitanza del M5S”.



Subito dopo aver lanciato l'iniziativa "S.o.S. Caltanissetta" (che sta per segnalazioni o suggerimenti per la Città e la Provincia di Caltanissetta), il consigliere comunale della Lega, Oscar Aiello, ha raccolto tramite whatsapp ed email numerose istanze. "Su segnalazione di commercianti e residenti, che hanno più volte segnalato all'Amministrazione Comunale lo stato di abbandono in cui versa il centro storico, ho effettuato un piccolo e breve sopralluogo in occasione del quale sono emerse numerose criticità - dichiara il Capogruppo della Lega: "Cestino dei rifiuti mancante accanto l'ingresso del Consorzio Universitario e adiacente posacenere pericolosamente divelto da circa 6 mesi; aiuole di Corso Vittorio Emanuele piene di rifiuti e incurate; albero di ulivo sul marciapiedi di Corso Vittorio Emanuele secco a causa della mancanza d'acqua; cestino dei rifiuti di Via Palermo (altezza civico 22) mancante; pericolose buche sul manto stradale di Via Berengario Gaetani (incrocio con Via Tamburini); piccola e pericolosa discarica in Via Tommaso Tamburini (dove una signora è già caduta); carente illuminazione". "Nei prossimi giorni - aggiunge Oscar Aiello - continuerò a dare seguito alle segnalazioni e ai suggerimenti della gente, ritengo doveroso rispondere positivamente con i fatti alle legittime richieste dei commercianti e dei residenti (in questo caso del centro storico), i quali hanno più volte chiesto all'Amministrazione Comunale la soluzione di piccoli problemi, rimasti tali e quali a conferma della latitanza del M5S".

Ti potrebbero interessare