Aiello (Lega- Prima l’Italia): "Pd Santori cattivo esempio per i giovani, noi contro ogni droga"

Mattia Santori ha pubblicamente ammesso di consumare e di coltivare in casa marijuana

Redazione

Il tema della droga è tornato alla ribalta della discussione politica nazionale. Prima il PD in Parlamento, che in un momento di crisi economica e sociale avrebbe voluto dare priorità alla liberalizzazione della cannabis, iniziativa fatta saltare dalle barricate della Lega, grazie alla quale le discussioni su droga libera e cittadinanza facile sono state rinviate. Poi sempre il PD, con il Consigliere Comunale di Bologna e leader delle Sardine, Mattia Santori che ha pubblicamente ammesso di consumare e di coltivare in casa marijuana. Una forte risposta arriva da Caltanissetta, dove la Lega-Prima l’Italia ha presentato una Mozione avente ad oggetto “LOTTA ALLA DROGA”.

“Chi rappresenta le istituzioni deve dare l’esempio, uscite pubbliche come quelle del PD Matteo Santori ledono la dignità delle istituzioni e sono da cattivo esempio per i giovani” - lo dichiara il primo firmatario della Mozione contro la droga, il Capogruppo della Lega Oscar Aiello, che aggiunge: “Negli ultimi anni il fenomeno della droga ha subito un forte incremento sui giovani, soprattutto sui minorenni. Notori sono i danni provocati dalle sostanze droganti, con conseguenze anche irreversibili al sistema nervoso, all’apparato respiratorio, alla capacità riproduttiva. Chiediamo dunque al Partito Democratico di Caltanissetta di prendere le distanze dal loro collega di partito, Matteo Santori” - incalza Oscar Aiello, che citando l’ultima relazione annuale al Parlamento sullo stato delle varie dipendenze in Italia fa sapere: “La cannabis è la sostanza illegale più utilizzata e la sua percentuale di utilizzatori tende a crescere, una vera e propria emergenza sociale che le istituzioni, ad ogni livello, hanno il dovere di affrontare con politiche mirate. Siamo contro ogni tipo di sostanza stupefacente - conclude il Capogruppo Aiello - e chiediamo che il Consiglio Comunale di Caltanissetta prenda una forte posizione, schierandosi a favore della lotta alla droga”.

La Mozione presentata dai Consiglieri della Lega, Oscar Aiello e Valeria Visconti, verrà discussa in Consiglio Comunale ed impegnerà il Sindaco e la Giunta ad:

-Assegnare ad un Consigliere comunale di Maggioranza, e ad un Consigliere comunale di Opposizione, specifica delega nella lotta alla droga con l’incarico di promuovere e coordinare l’azione del Comune su tale materia;

-Istituire un Osservatorio Comunale sulle droghe composto dai Consiglieri delegati, da esperti, dai rappresentanti dei servizi scolastici e sociali e dalle Forze dell’ordine, che abbia la funzione di elaborare politiche di prevenzione e lotta alla droga e alla sua dipendenza;

-Prevedere in sede di bilancio un capitolo di spesa che riguardi la prevenzione e la lotta alla droga e alla sua dipendenza.



