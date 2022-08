Cronaca 596

Agrigento, scoppia una rissa tra familiari per la "gestione" di un'anziana disabile: 5 denunciati

Chi avrebbe dovuto occuparsi dell'assistenza a cavallo di Ferragosto non lo avrebbe fatto

Redazione

Cinque feriti, altrettanti denunciati. È il bilancio di una rissa scoppiata tra familiari ad Agrigento. Il motivo? La gestione di un'anziana disabile. Chi avrebbe dovuto occuparsi dell'assistenza a cavallo di Ferragosto non lo avrebbe fatto di persona, portando la donna in una casa di riposo. Ma quando gli altri parenti lo hanno scoperto, nell’abitazione del Villaggio Peruzzo, la situazione è degenerata fino alla rissa. Dopo essersi insultati e picchiati, tutti sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio: hanno riportato ferite guaribili in pochi giorni, secondo quanto è stato refertato dai medici dell’ospedale di contrada Consolida.

I poliziotti della sezione volanti della Questura, dopo averli identificati, li hanno deferiti, in stato di libertà, alla Procura. L’ipotesi di reato è quella di rissa. Per precauzione, ad uno dei coinvolti sono state anche ritirate le armi che deteneva regolarmente e lecitamente.



