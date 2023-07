Cronaca 325

Agrigento, scarcerato torna a perseguitare una donna: disposto divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

La vittima è titolare di un locale, da otto anni viene minacciata dall’uomo che di recente era stato prosciolto e scarcerato per vizio di mente

Redazione

23 Luglio 2023 15:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/agrigento-scarcerato-torna-a-perseguitare-una-donna-disposto-divieto-di-avvicinamento-e-braccialetto-elettronico Copia Link Condividi Notizia

Divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma anche divieto di comunicare con la vittima e applicazione del braccialetto elettronico. Lo ha disposto il gip del tribunale di Agrigento dopo la tempestiva richiesta della Procura, con a capo il reggente Salvatore Vella, a carico di S. R., indagato per atti persecutori in danno di una agrigentina, titolare di un locale, che da anni viene perseguitata e minacciata dall’uomo e che di recente è stato prosciolto e scarcerato per vizio di mente.

La misura è stata già eseguita dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. E qualora dovesse venire violata, l’uomo tornerà in carcere. Da 8 anni è vittima di «violenze psicologiche e morali, nonché di danni - aveva scritto, giovedì scorso, la stessa agrigentina sui social - . Dopo 3 anni di carcere preventivo, innumerevoli provvedimenti restrittivi e tante, ma davvero così tante vicende sconcertanti, il mio stalker è stato assolto per incapacità di intendere e di volere e quindi è libero. Libero di dedicarsi a questa nuova attività: quella di rubare le mie foto, aprire profili falsi e chiedere il contatto alle persone vicine a me».

La donna, con il post, metteva in guardia tutti i suoi conoscenti affinché non accettassero l’amicizia di chi eventualmente la chiede con il suo nome e il suo volto. «E’ libero di continuare anche, naturalmente, a fare quello che faceva prima, tempestarmi cioè di chiamate, messaggi e minacce. E questo perché il tribunale della libertà ha cancellato anche gli ultimi provvedimenti emanati a seguito delle minacce». A difesa dell’agrigentina si era subito messa anche la Caritas Diocesana di Agrigento di cui la giovane è volontaria.



Divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma anche divieto di comunicare con la vittima e applicazione del braccialetto elettronico. Lo ha disposto il gip del tribunale di Agrigento dopo la tempestiva richiesta della Procura, con a capo il reggente Salvatore Vella, a carico di S. R., indagato per atti persecutori in danno di una agrigentina, titolare di un locale, che da anni viene perseguitata e minacciata dall'uomo e che di recente è stato prosciolto e scarcerato per vizio di mente. La misura è stata già eseguita dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. E qualora dovesse venire violata, l'uomo tornerà in carcere. Da 8 anni è vittima di «violenze psicologiche e morali, nonché di danni - aveva scritto, giovedì scorso, la stessa agrigentina sui social - . Dopo 3 anni di carcere preventivo, innumerevoli provvedimenti restrittivi e tante, ma davvero così tante vicende sconcertanti, il mio stalker è stato assolto per incapacità di intendere e di volere e quindi è libero. Libero di dedicarsi a questa nuova attività: quella di rubare le mie foto, aprire profili falsi e chiedere il contatto alle persone vicine a me». La donna, con il post, metteva in guardia tutti i suoi conoscenti affinché non accettassero l'amicizia di chi eventualmente la chiede con il suo nome e il suo volto. «E' libero di continuare anche, naturalmente, a fare quello che faceva prima, tempestarmi cioè di chiamate, messaggi e minacce. E questo perché il tribunale della libertà ha cancellato anche gli ultimi provvedimenti emanati a seguito delle minacce». A difesa dell'agrigentina si era subito messa anche la Caritas Diocesana di Agrigento di cui la giovane è volontaria.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare