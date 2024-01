Cronaca 1072

Agrigento, rissa tra giovani a Capodanno: spintoni, calci e tavoli scaraventati a terra

All'arrivo dei carabinieri i giovani sono scappati facendo perdere le loro tracce

Redazione

Capodanno con rissa ad Agrigento in via Porcello, una strada del centro storico perpendicolare a via Atenea. Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani si sarebbero prima rivolti frasi ingiuriose, poi avrebbero cominciato a spintonarsi e colpirsi con calci, dando vita ad una rissa con bottiglie, sedie e tavoli di alcuni locali scaraventati a terra. Una scena di panico a cui hanno assistito diverse persone che, allarmate, hanno contattato i carabinieri. Il centro di Agrigento era pattugliato dalle forze dell'ordine per presidiare e garantire la sicurezza di circa cinquemila persone accorse a seguire il concerto dei Tiromancino in piazza Marconi. L'arrivo dei carabinieri è stato tempestivo.

All'arrivo della pattuglia dei militari, i giovani sono fuggiti facendo perdere le tracce, a terra sono stati trovati cocci di vetro, bottiglie, sedie e tavoli. È stato l'unico intervento di rilievo da parte delle forze dell'ordine. Durante il concerto in piazza Marconi non ci sono stati disordini e il piano di sicurezza, varato dalla Questura, ha funzionato perfettamente, come in tutte le piazze siciliane.



