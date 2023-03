Agrigento, domenica 12 marzo si conclude il "Mandorlo in fiore": ecco il programma

Eventi 646

Agrigento, domenica 12 marzo si conclude il "Mandorlo in fiore": ecco il programma

Prevista la sfilata dei gruppi folcloristici e dei bambini, delle bande musicali, dei carretti siciliani, dei cortei storici e dei gruppi regionali

Redazione

11 Marzo 2023 09:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/agrigento-domenica-12-marzo-si-conclude-il-mandorlo-in-fiore-ecco-il-programma Copia Link Condividi Notizia

Danza, musica, spettacoli, concerti, mostre, cortei, animazione, degustazioni: dal 5 al 12 marzo la Valle dei Templi di Agrigento è tornata a ospitare la festa di primavera "Mandorlo in Fiore". La festa di primavera si conclude domenica 12 marzo a piazza Vittorio Emanuele con la grande sfilata dei gruppi folcloristici e dei bambini, delle bande musicali, dei carretti siciliani, dei cortei storici e dei gruppi regionali. Dalle 15 alla Valle dei Templi si svolge lo spettacolo conclusivo mentre alle 20.30 al Teatro Pirandello si assiste alla serata di gala con il gruppo vincitore del Tempio d'oro. Infine, lunedì 13 marzo è prevista un'appendice del Festival internazionale del folclore a Naro, dove nacque in origine la festa: alle 10 si svolgerà una parata di tutti i gruppi folk. Per maggiori informazioni sul programma e sulla città: prolocoagrigento.it



Danza, musica, spettacoli, concerti, mostre, cortei, animazione, degustazioni: dal 5 al 12 marzo la Valle dei Templi di Agrigento è tornata a ospitare la festa di primavera "Mandorlo in Fiore". La festa di primavera si conclude domenica 12 marzo a piazza Vittorio Emanuele con la grande sfilata dei gruppi folcloristici e dei bambini, delle bande musicali, dei carretti siciliani, dei cortei storici e dei gruppi regionali. Dalle 15 alla Valle dei Templi si svolge lo spettacolo conclusivo mentre alle 20.30 al Teatro Pirandello si assiste alla serata di gala con il gruppo vincitore del Tempio d'oro. Infine, lunedì 13 marzo è prevista un'appendice del Festival internazionale del folclore a Naro, dove nacque in origine la festa: alle 10 si svolgerà una parata di tutti i gruppi folk. Per maggiori informazioni sul programma e sulla città: prolocoagrigento.it

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare