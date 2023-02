Cronaca 157

Agrigento, aggredisce medici e carabinieri in ospedale: denunciato giovane di Raffadali

Ha inveito e aggredito prima il personale sanitario e in seguito anche i carabinieri

Redazione

Serata turbolenta al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove un ventiseienne di Raffadali è andato in escandescenza appena arrivato al nosocomio. Il giovane, in evidente stato di alterazione alcolica, nella notte fra domenica e lunedì è stato trasportato al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio" con una ambulanza. Ma non avrebbe gradito l’intervento per cui, appena arrivato, ha inveito e aggredito prima il personale sanitario e in seguito anche i carabinieri che erano arrivati per riportare la calma. I militari lo hanno quindi bloccato, identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.



