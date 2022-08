Agricoltura, un fondo da 50 milioni per imprenditori siciliani colpiti da crisi per conflitto Russia-Ucraina

Agricoltura, un fondo da 50 milioni per imprenditori siciliani colpiti da crisi per conflitto Russia-Ucraina

L'assessorato regionale all'Agricoltura ha pubblicato due avvisi. Ecco come aderire

Sono stati pubblicati oggi due avvisi a cura dell'assessorato regionale dell'Agricoltura per complessivi 50 milioni di euro (la dotazione finanziaria è di 25 milioni per ciascun bando). Si tratta di fondi destinati agli allevatori delle aziende zootecniche siciliane che producono latte e agli agricoltori delle aziende agricole che pagano i contributi per l'irrigazione ai consorzi di bonifica.

Un aiuto concreto ad agricoltori e allevatori messi a dura prova dagli effetti della crisi dovuta al Covid prima e al conflitto Russia-Ucraina poi, per via della maggiorazione dei costi delle materie prime e dell’energia. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) nel documento "Agroalimentare e guerra: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane", elaborato sulla base dei dati aziendali rilevati dalla rete Rica (Rete d'informazione contabile agricola), attesta un aumento del costo medio nazionale di oltre il 54 per cento, con la previsione per oltre il 30% delle aziende su base nazionale di un probabile reddito netto negativo, rispetto al 7% registrato prima dell'attuale crisi internazionale.

Le istanze dovranno pervenire al dipartimento regionale dell'Agricoltura entro il prossimo 30 settembre. L’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022. I bandi con le info e i dettagli sono disponibili sul portale della Regione Siciliana.

I link ai bandi:

> Avviso pubblico "Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino"

> Avviso pubblico Aiuto temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia.



