Agricoltura, riattivati per due anni tre bandi del Psr Sicilia su misure agroclimatiche e Natura 2000

Sul sito del dipartimento regionale Agricoltura è stato pubblicato l’avviso relativo alla riattivazione, per due anni, degli impegni previsti dal bando 2018 relativo a tre misure: 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili” (impegni di durata quinquennale che scadono il 14 maggio 2023); 10.1.g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione” (impegni di durata quinquennale che scadono il 14 maggio 2023); misura 12 “Indennità Natura 2000” (bando annuale) che punta a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

La scelta dell’assessorato regionale all’Agricoltura di prolungare i bandi darà nuove opportunità agli agricoltori siciliani, consentendo di continuare a puntare su un modello di sviluppo agricolo caratterizzato dalla sostenibilità degli obiettivi in termini economici, ambientali, sociali e di multifunzionalità. Un sistema orientato al mercato che promuova la tutela della salute umana, dell’ambiente naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle attività agricole, il contrasto alla desertificazione, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori produttivi correlati, un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell’agroecologia.



