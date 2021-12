Attualita 28

Agricoltori colpiti dai danni del maltempo: verrà inserito anche il comune di Gela

Il sindaco Lucio Greco ed il presidente del consiglio comunale Totò Sammito hanno ricevuto rassicurazioni dall'assessore regionale

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco e il Presidente del consiglio comunale Totò Sammito intervengono per rassicurare gli imprenditori agricoli in merito alla proclamazione dello stato di calamità naturale. Dopo i chiarimenti dell’assessore Giuseppe Licata sulla delibera regionale n. 500 del 25 novembre 2021, Greco e Sammito, nel pomeriggio, hanno interloquito telefonicamente con l’assessore regionale all’agricoltura Toni Scilla, che ha garantito personalmente l’inserimento del comune di Gela tra quelli destinatari dei benefici e dei ristori per gli agricoltori colpiti dalla violenta ondata di maltempo del mese di novembre.

“Scilla ci ha chiaramente detto che possiamo stare tranquilli, e che è lui stesso in possesso dell’atto di indirizzo che abbiamo votato in consiglio comunale. Nessuno crei allarmismo, dunque. Nella prossima delibera regionale ci sarà anche Gela” affermano Greco e Sammito.



