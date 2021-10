Aggressione sindaco Caltanissetta, Mancuso (FI): "La condanno perchè non è il modo per rivendicare diritti"

"Il confronto civile e pacifico è la via maestra per manifestare un disagio", afferma il deputato regionale

Redazione

29 Ottobre 2021 13:58

"Stigmatizzato ogni atto di violenza perché non è il modo giusto per rivendicare le proprie ragioni. Pertanto condanno l'aggressione subita dal primo cittadino nisseno, Roberto Gambino, al quale va la mia personale solidarietà. Il confronto civile e pacifico è la via maestra per manifestare un disagio. Il momento che stiamo vivendo è tra i più sofferti della nostra storia. Occorre però non perdere la testa e scadere in azioni che degradano l'uomo". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.



