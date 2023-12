Cronaca 404

Aggressione choc in autostrada A1: accoltella una donna nell'area di servizio e scappa

La donna di 58 anni è stata trasportata all’ospedale di Careggi in codice 2

Redazione

Aggressione choc in autostrada A1. Un uomo incappucciato ha aperto lo sportello di una macchina che era parcheggiata nell’area di servizio Bisenzio Est, dopo Firenze, e ha accoltellato a una coscia la donna che era all’interno dell’auto. L’uomo è poi scappato. È accaduto intorno alle ore 14.15. La donna, italiana, 58 anni, era in viaggio diretta in Lombardia insieme alle due figlie, rispettivamente di 29 e 31 anni circa, che non hanno assistito alla scena in quanto erano nell’autogrill dell’area di servizio.

La donna di 58 anni è stata trasportata all’ospedale di Careggi in codice 2 e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e personale della Squadra mobile della questura di Firenze che al momento stanno sentendo i presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo che ha accoltellato la donna è scappato e sono ancora in corso le sue ricerche. La polizia non esclude che possa trattarsi di un’aggressione avvenuta in ambito familiare.



