Cronaca 726

Aggredita in piena notte, donna sfugge a violenza sessuale

La vittima ha riportato ferite lievi, è stata trasportata in ospedale in stato di shock

Redazione

05 Ottobre 2023 08:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/aggredita-in-piena-notte-donna-sfugge-a-violenza-sessuale Copia Link Condividi Notizia

Al lavoro i carabinieri ad Alcamo, nel Trapanese, su un caso di tentata violenza sessuale. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra martedì e ieri in una strada del centro abitato. La vittima, una donna di circa 40 anni di origini straniere, sarebbe stata fermata e sbattuta contro un muro perimetrale di un’abitazione. C’è stata una breve colluttazione poi fortunatamente la donna è riuscita in qualche modo a divincolarsi ed a fuggire.

Lievi ferite

Ad indagare i carabinieri intervenuti sul posto dell’aggressione insieme alla polizia municipale. La vittima è stata trasportata e medicata all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo. Ha fortunatamente riportato solo lievi ferite. E’ stata soccorsa mentre ancora era in stato di shock per quanto aveva subito.

Le indagini

Le indagini ovviamente stanno andando avanti nel più stretto riserbo, anche per tutelare la vittima dell’aggressione. I militari dell’Arma, in sinergia con il comando di polizia municipale, stanno provando a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza disseminate nel territorio. Ovviamente massima attenzione a quelle attorno alla zona in cui si sarebbe consumata la tentata violenza sessuale.(fonte Blogsicilia.it)



Al lavoro i carabinieri ad Alcamo, nel Trapanese, su un caso di tentata violenza sessuale. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra martedì e ieri in una strada del centro abitato. La vittima, una donna di circa 40 anni di origini straniere, sarebbe stata fermata e sbattuta contro un muro perimetrale di un'abitazione. C'è stata una breve colluttazione poi fortunatamente la donna è riuscita in qualche modo a divincolarsi ed a fuggire. Lievi ferite

Ad indagare i carabinieri intervenuti sul posto dell'aggressione insieme alla polizia municipale. La vittima è stata trasportata e medicata all'ospedale "San Vito e Santo Spirito" di Alcamo. Ha fortunatamente riportato solo lievi ferite. E' stata soccorsa mentre ancora era in stato di shock per quanto aveva subito. Le indagini

Le indagini ovviamente stanno andando avanti nel più stretto riserbo, anche per tutelare la vittima dell'aggressione. I militari dell'Arma, in sinergia con il comando di polizia municipale, stanno provando a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza disseminate nel territorio. Ovviamente massima attenzione a quelle attorno alla zona in cui si sarebbe consumata la tentata violenza sessuale.(fonte Blogsicilia.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare