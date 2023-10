Cronaca 559

Aggredita da un pitbull muore donna di 84 anni

Gli operatori del 118 hanno tentato di salvarla ma non è stato possibile

Redazione

Una donna anziana è morta in provincia di Pavia dopo essere stata aggredita da un pitbull. È successo in località Ghiaie nel comune di Corana. La vittima, 84 anni, è stata soccorsa dagli operatori del 118, che però non sono riusciti a salvarla. È ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici di Ats Pavia che hanno avviato un'indagine.



