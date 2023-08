Cronaca 517

Aggredita contemporaneamente da un serpente e un falco: la lotta choc di Peggy Jones per la sopravvivenza

Portata in ospedale i medici l’hanno medicata e dopo averle fasciato il braccio le hanno prescritto degli antibiotici

Redazione

Peggy Jones è una persona estremamente fortunata o sfortunata, dipendente dai punti di vista. Il 25 luglio scorso la 64enne è riuscita a sopravvivere ad un attacco multiplo da parte di un serpente e di un falco. Cosa è successo? Jones era sul trattore a falciare il prato a Silsbee (Texas, Stati Uniti) quando un serpente velenoso, proveniente dal cielo, le è atterrato sul braccio. L’animale le si è stretto attorno all’arto e poco dopo in picchiata è arrivato il falco che voleva a tutti i costi riprendere la preda scappata. “Il serpente stava stringendo così forte da farmi male e stavo agitando le braccia in aria.

E poi è arrivato questo falco che ha battuto il mio braccio più e più volte”, ha raccontato la sopravvissuta a KPRC. Il rapace, stando a quanto riportato dalla donna, è atterrato su di lei almeno quattro volte prima di riuscire a strappare via il rettile con gli artigli e volare via. A questo punto, allarmato dalle grida della moglie il 66enne Wendell si è precipitato a vedere cosa stesse succedendo e qui ha trovato Jones corrergli incontro con il braccio completamente lacerato e insanguinato.

Portata in ospedale i medici l’hanno medicata e dopo averle fasciato il braccio le hanno prescritto degli antibiotici. Poteva andarle pure peggio: nella venatura della lente rotta dei suoi occhiali è stato trovato il veleno del serpente. “Ho scoperto che la lente dei miei occhiali era rotta e c’era veleno di serpente. Mi sento la persona più fortunata ad essere sopravvissuta a questo!”, ha esclamato.



© Riproduzione riservata

