Aggrediscono in gruppo medico del pronto soccorso di Villa Sofia e gli rompono il naso

"L'azienda condanna con fermezza qualsiasi tipo di violenza nei confronti del personale sanitario". Lo afferma la direzione strategica dell'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello" di Palermo, commentando l'aggressione violenta ai danni di un medico del Pronto Soccorso dell'ospedale "Villa Sofia". Secondo una prima ricostruzione il medico si trovava in servizio in una delle sale visita quando è stato aggredito da un gruppo di persone che, eludendo la sorveglianza, piombavano sul sanitario il quale avrebbe riportato una frattura delle ossa nasali. La dinamica è in corso di accertamento da parte degli organi competenti. "Non è tollerabile mai la violenza nei confronti del personale sanitario. La direzione strategica esprime solidarietà al medico aggredito e si riserva costituzione di parte civile in eventuali procedimenti che dovesse istaurare la parte offesa".