Cronaca 288

Aggredisce ragazzi e poliziotto, Daspo Willy e avviso orale

Un giovane straniero a Termini Imerese lo scorso 24 novembre avrebbe danneggiato anche alcune auto in sosta

Redazione

Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha emesso due misure di prevenzione personali: un Daspo "Willy" ed un avviso orale, nei confronti di un giovane straniero accusato di gravi disordini a Termini Imerese. Lo scorso 24 novembre avrebbe danneggiato alcune auto in sosta e minacciato un gruppo di ragazzi presenti nei pressi di alcuni esercizi commerciali del centro. Era intervenuto un poliziotto libero dal servizio che ha cercato di calmarlo, ma l'agente è stato colpito con un pugno al volto. Il giovane era stato bloccato poco dopo e arrestato. Adesso con il provvedimento del questore il giovane per due anni non potrà stazionare o transitare nei pressi della zona dove sono avvenuti i disordini.



