Aggredisce l'ex convivente e la perseguita, arrestato a Niscemi un 31enne per maltrattamenti

All'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Redazione

I militari della Stazione Carabinieri di Niscemi hanno tratto in arresto un uomo di 31 anni per maltrattamenti in famiglia perpetrati ai danni della sua ex convivente. Il giovane, nonostante fosse gravato dal divieto di avvicinamento nei confronti della donna, si era recato presso la sua abitazione, aggredendola. La vittima richiedeva l’intervento dei Carabinieri che, una volta giunti sul posto, arrestavano il soggetto in flagranza di reato per maltrattamenti, lesioni, atti persecutori e violazione di domicilio.

Dopo le formalità di rito, l’indagato veniva condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Gela e successivamente il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Gela convalidava il suo arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Tale intervento si colloca in una più ampia e costante azione di tutela delle fasce più deboli della popolazione, di repressione di ogni tipo di reato e controllo del territorio messa in atto dall’Arma dei Carabinieri.



