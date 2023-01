Cronaca 218

Aggredisce gli infermieri e poi appicca un incendio: paura all'ospedale Papardo di Messina

Il fumo ha, infatti, invaso alcuni reparti. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto

Paura all'ospedale Papardo di Messina dove nel pomeriggio di ieri è scoppiato un incendio. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, distaccamento nord, con autobotte e scala dalla sede centrale, che hanno tenuto sotto controllo la situazione sino a spegnere il rogo. Le fiamme hanno coinvolto il terzo piano sino al nel vano ascensori. Ad appiccare l'incendio sarebbe stato un uomo che dopo aver aggredito alcuni infermieri ha dato fuoco ad alcuni letti. In atto il complesso operatorio è impraticabile. Il fumo ha, infatti, invaso alcuni reparti. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto. Non è stato necessario spostare degenti in altri reparti.



