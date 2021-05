Attualita 223

Agenzia delle Entrate, controlli mirati e caccia ai furbetti di chi ha beneficiato dei ristori

Certamente si terrà conto dell'impatto del Covid ma anche sulle anomalie che emergeranno

08 Maggio 2021

Il Covid entra in modo prepotente anche nelle indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate. E non solo per accelerare rimborsi e 'sostegni' che serviranno per sostenere le imprese e le famiglie colpite dalla crisi legata alle chiusure del coronavirus, ma anche perchè nel mirino dei controlli entrano anche i 'furbetti dei ristori', chi cioè ha indicato dati falsi per ottenere gli aiuti messi in campo dal governo Conte e dal governo Draghi. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha impartito le indicazioni agli uffici.

C'è un forte impulso ai servizi forniti attraverso strumenti digitali agili, per non costringere i cittadini a rivolgersi agli sportelli, e poi controlli mirati attraverso l'uso di banche dati che consentano verifiche sempre più mirate. Ma soprattutto una nuova spinta al versamento veloce dei contributi a fondo perduto per aiutare cittadini e imprese in difficoltà per le chiusure legate al Covid.

Furbetti e contribuenti a rischio, controlli mirati L'Agenzia punta a realizzare verifiche sempre più mirate grazie alle attività di analisi del rischio e di selezione dei soggetti ritenuti a maggiore pericolosità fiscale. Per raggiungere un tale obiettivo, si valorizzerà sempre più l'uso delle banche dati e degli applicativi informatici a disposizione degli uffici, in modo da individuare, in maniera efficace, i soggetti da sottoporre a controllo.

Certamente si terrà conto dell'impatto del Covid ma anche sulle anomalie che emergeranno dal confronto dei dati dichiarati per ottenere i sostegni e quelli per le dichiarazioni fiscali. L'obiettivo è evitare frodi per l'indebita fruizione di agevolazioni.(Gds.it)



