Attualita 716

Agenzia delle Dogane, quasi mille posti per laureati e diplomati: domande entro il 29 settembre

Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno versare una quota di 10 euro

Redazione

01 Settembre 2022

Quasi mille posti di lavoro nella pubblica amministrazione. In particolare si tratta del bando dell'Agenzia delle Dogane che prevede l'assunzione di 980 persone da inserire con contratto a tempo indeterminato nelle strutture centrali e regionali. I bandi previsti sono due e per entrambi la data di scadenza per la presentazione delle domande è il 29 settembre. Il primo prevede il reclutamento di 340 laureati (unità di personale di terza area), fascia retributiva F1, a tempo pieno e indeterminato: funzionari amministrativi, collaboratori per le relazioni internazionali, legali, analisti economici finanziari, informatici, ingegnere, architetti, chimici, biologi.

L'altro concorso prevede la copertura di 640 posti per diplomati da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3. In particolare l'Agenzia delle Dogane seleziona assistenti amministrativi, ragionieri, periti informatici, periti industriali, geometri, periti chimici. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma Concorsi Smart cui si accede tramite spid attraverso il seguente link: https://adm.concorsismart.it.

Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno versare una quota di 10 euro per le spese di segreteria e amministrative, da corrispondere secondo le modalità previste dalla piattaforma telematica per la presentazione delle domande. Per effettuare il versamento della tassa di concorso è possibile collegarsi al link presente nella pagina “Dettagli Concorso” https://www.adm.gov.it/portale/pagamento-contributo-concorso e seguire le istruzioni. La quota non è rimborsabile.(Gds.it)



© Riproduzione riservata

