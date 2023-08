Attualita 579

Agenzia delle Dogane 2023: 1128 assunzioni entro il 2024

In particolare sono 653 i funzionari e 475 gli assistenti

Redazione

Concorsi Agenzia delle Dogane 2023: con il DPCM dell’11 maggio 2023, sono state autorizzate migliaia di assunzioni presso vari Ministeri ed enti. Tra questi, rientra anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, tra il 2023 e il 2024, potrà coprire 1128 posti di lavoro. Già a partire da quest’anno saranno, infatti, indetti dei nuovi bandi di concorso.

L’Agenzia delle Dogane è autorizzata a reclutare le seguenti unità di personale: 653 funzionari, di cui 403 mediante scorrimento graduatorie e 250 tramite concorso pubblico; 475 assistenti, di cui 196 mediante scorrimento graduatorie e 279 tramite concorso pubblico. Il contratto sarà a tempo indeterminato e secondo la nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.

In base ai profili da assumere, per potersi candidare e partecipare al concorso, bisogna essere in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità); Laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale. Per conoscere, invece, i requisiti specifici richiesti per ogni figura ricercata, bisognerà attendere la pubblicazione dei bandi.



