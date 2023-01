Attualita 271

Agenti della Polizia postale di Caltanissetta incontrano gli alunni del comprensivo "Vallelunga - Marianopoli"

La campagna educativa dalla Polizia di Stato è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nel più ampio progetto "Generazioni Connesse"

Redazione

Gli agenti della Polizia Postale ieri hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Vallelunga/Marianopoli” di Marianopoli nell’ambito della campagna educativa finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete. I poliziotti del C.O.S.C. - Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Caltanissetta, in diversi momenti, hanno incontrato circa 60 studenti e 10 insegnanti della scuola media e di quella primaria dell’istituto.

La campagna educativa dalla Polizia di Stato, rivolta agli studenti, ai genitori e agli insegnanti, è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nel più ampio progetto “Generazioni Connesse”.



