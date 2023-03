Cronaca 1410

Agente di commercio muore sotto la doccia in una camera d'albergo

Il corpo dell'uomo è stato scoperto dall'addetta alle pulizie allertata dal rumore dell'acqua

Redazione

Muore in camera d’ albergo, sotto la doccia, e la scoperta viene fatta dall’addetta alle pulizie allarmata dal rumore della copiosa uscita di acqua. Un improvviso malore ha infatti colpito l’agente di commercio del settore ferramenta A.A., 81 anni, di Cusago, in provincia di Milano. L’uomo era tornato in camera l’altra sera dopo cena e stava bene. Ieri mattina poi non è sceso nella hall dell’hotel Val di Sangro di Perano, in provincia di Chieti, dove spesso alloggiava quando veniva in Val di Sangro per lavoro. Ieri mattina, attorno alle 11, la scoperta della disgrazia, dovuta a un malore e al successivo improvviso infarto che ha stroncato l’uomo sotto la doccia.

L’addetta alle pulizie è entrata nella stanza aprendo con la seconda con chiave quando ha capito che qualcosa non andava per il verso giusto. L’acqua infatti scendeva ininterrottamente all’interno del bagno. Prima ha bussato, ha atteso una risposta che non arrivava da parte del cliente a quel punto è stato necessario entrare con il passepartout. Immediato l’allarme su quanto accaduto. Sul posto sono giunti i carabinieri di Archi e del Norm di Atessa. La procura di Lanciano ha restituito la salma alla famiglia per i funerali.



