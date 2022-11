Agente della penitenziaria in servizio a Siracusa morto suicida

Cronaca 376

Agente della penitenziaria in servizio a Siracusa morto suicida

"I poliziotti penitenziari – dice il Sappe – sono lasciati abbandonati a loro stessi, mentre invece avrebbero bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno"

Redazione

12 Novembre 2022 18:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/agente-della-penitenziaria-in-servizio-a-siracusa-morto-suicida Copia Link Condividi Notizia

“Un appartenente al corpo di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Siracusa si è tolto la vita con l’arma di ordinanza vicino allo stesso penitenziario”. A renderlo noto è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. “E’ una notizia inquietante, che sconvolge tutti noi – afferma Donato Capece, segretario generale del Sappe -: quello dei poliziotti penitenziari suicidi è un dramma che va avanti da tempo senza segnali di attenzione da parte del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Dall’inizio dell’anno quattro sono stati i poliziotti suicidi, tre dei quali in Sicilia”.

“I poliziotti penitenziari – dice il Sappe – sono lasciati abbandonati a loro stessi, mentre invece avrebbero bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno. Lo scorso anno 2021 sono stati cinque i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, sei nel 2020 e undici nel 2019. Numeri sconvolgenti. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo”.



"Un appartenente al corpo di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Siracusa si è tolto la vita con l'arma di ordinanza vicino allo stesso penitenziario". A renderlo noto è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "E' una notizia inquietante, che sconvolge tutti noi - afferma Donato Capece, segretario generale del Sappe -: quello dei poliziotti penitenziari suicidi è un dramma che va avanti da tempo senza segnali di attenzione da parte del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dall'inizio dell'anno quattro sono stati i poliziotti suicidi, tre dei quali in Sicilia". "I poliziotti penitenziari - dice il Sappe - sono lasciati abbandonati a loro stessi, mentre invece avrebbero bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno. Lo scorso anno 2021 sono stati cinque i poliziotti penitenziari che si sono tolti la vita, sei nel 2020 e undici nel 2019. Numeri sconvolgenti. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare