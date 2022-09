Affluenza in calo in Sicilia: alle 19 per la Camera ha votato soltanto il 41,90%. A Caltanissetta affluenza al 36,89%

Affluenza in calo in Sicilia: alle 19 per la Camera ha votato soltanto il 41,90%. A Caltanissetta affluenza al 36,89%

Caltanissetta è ultima per affluenza. Nella scorsa tornata elettorale nella stessa rilevazione in provincia aveva votato il 43,11%

Rita Cinardi

Alle 19 per la Camera dei deputati in Sicilia ha votato il 41,90% degli aventi diritto. Il dato è nettamente inferiore rispetto a quello della precedente tornata elettorale quando, alla stessa ora, aveva votato il 47,11%. I dati fanno riferimento a 391 comuni su 391. La provincia che vede finora la maggiore affluenza è Messina 46,21%, seguita da Catania (42,88%), Enna (42,01%), Palermo (41,70%), Siracusa (41,24%), Agrigento (40,56%), Ragusa (40,20%), Trapani (39,80%) e Caltanissetta (36,89%). Caltanissetta è ultima per affluenza. Nella scorsa tornata elettorale nella stessa rilevazione in provincia aveva votato il 43,11%. Questa l'affluenza nei comuni della provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani (51,17%), Bompensiere (41,03%), Butera (36,64%), Caltanissetta (40,60%), Campofranco (38,29%), Delia (35,77%), Gela (32,70%), Marianopoli (35,81%), Mazzarino (34,19%), Milena (51,05%), Montedoro (38,96%), Mussomeli (49,64%), Niscemi (28,44%), Resuttano (34,16%), Riesi (32,75%), San Cataldo (40,67%), Santa Caterina Villarmosa (32,99%), Serradifalco (52,11%), Sommatino (43,19%), Sutera (50,24%), Vallelunga Pratameno (30,48%), Villalba (35,61%). A livello nazionale alle 19 ha votato il 51,14% degli aventi diritto, dato nettamente inferiore rispetto alla scorsa tornata elettorale in cui aveva votato il 58,40%. La Regione con la maggiore affluenza è l'Emilia Romagna con il 59,76%, mentre quella con la minore affluenza è la Calabria con il 36,92%.



