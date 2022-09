Cronaca 496

Affluenza elezioni, in Sicilia alle 12 ha votato il 14% degli elettori. A Caltanissetta il 13,23%

Il dato è superiore alla scorsa tornata elettorale. La provincia che vede la maggiore affluenza è quella di Messina.

Rita Cinardi

Alle 12 in Sicilia ha votato il 14% degli aventi diritto. Il dato è leggermente superiore rispetto a quello della precedente tornata elettorale in cui aveva votato il 13,13%. Ad inviare i dati ancora 234 su 391 comuni, quando sono le 12.33, dunque si tratta di un dato in aggiornamento. La provincia che vede finora la maggiore affluenza è Messina 15,16%, seguita da Ragusa (14,79%), Siracusa (14,71%), Enna (13,29%), Caltanissetta (13,23%), Palermo (13,21%), Catania (13,15%), Trapani (13,4%), Agrigento (12,46%). A livello nazionale l'affluenza per le elezioni politiche ha votato il 19,16% degli aventi diritto, dato leggermente inferiore rispetto alla scorsa tornata elettorale in cui aveva votato il 19,54%. La Regione con la maggiore affluenza è l'Emilia Romagna con il 23,17%, mentre quella con la minore affluenza è la Calabria con il 12.36%. (Notizia in aggiornamento)



