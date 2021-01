Cronaca 498

Affetta da Covid-19 non ha potuto svolgere la prova per il sostegno: il Tar accoglie il ricorso

La donna, aspirante docente di Ribera, aveva già superato la prima delle tre prove previste per la selezione, è stata esclusa dagli esami successivi

Redazione

17 Gennaio 2021 10:26

Un'aspirante docente di Ravanusa, esclusa dall'Università di Palermo, dalla prova scritta del corso di specializzazione per poter frenquentare il corso di specializzazione per conseguire il titolo di insegnante di sostegno perchè contagiata dal Covid-19, è stata riammessa a poter sostenere la prova. Lo ha deciso il Tar di Palermo al quale si è rivolta presentando un ricorso.La donna, aveva già superato la prima delle tre prove. Sono infatti previsti una selezione con test, una prova scritta e un esame orale. Malgrado l'aspirante docente avesse informato l'Università sul suo stato di salute, è stata esclusa. . L'avvocato Santo Botta, a cui la donna si è rivolta, ha evidenziato come «il bando non contemplasse possibili cause oggettive e di forza maggiore come quelle legate all’attuale emergenza sanitaria». Il Tar ha accolto l’istanza, ordinando all’Università di Palermo di predisporre «una sessione suppletiva d’esame.



