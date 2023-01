Cronaca 1053

Aeroporto di Catania, tenta di prendere il volo per Venezia con 230 grammi di cocaina addosso: arrestato

La perquisizione, estesa anche agli altri effetti personali, ha permesso di recuperare denaro in contante e valuta straniera

Redazione

09 Gennaio 2023 11:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/aeroporto-di-catania-tenta-di-prendere-il-volo-per-venezia-con-230-grammi-di-cocaina-addosso-arrestato Copia Link Condividi Notizia

Lo scorso 5 gennaio all’aeroporto di Catania un passeggero, con doppia cittadinanza, residente a Catania, C. M. di 19 anni, diretto a Venezia è stato deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica al Tribunale di Catania, poiché trovato in possesso di tre involucri, contenenti un ingente quantitativo di “cocaina” del peso complessivo di circa 230 grammi. Il passeggero, poco più che maggiorenne, al fine di accedere in sala imbarchi, transitando dal portale d’accesso utilizzato per i controlli ordinari di sicurezza, ha fatto scattare la segnalazione acustica del dispositivo radiogeno, che segnalava la presenza di oggetti in metallo sulla sua persona.

Mirati e accurati controlli, operati congiuntamente da personale della Polizia di Frontiera, Funzionari Doganali dell’Agenzia A.D.M. e della Guardia di Finanza, hanno permesso – a seguito di perquisizione personale sul passeggero – di individuare e recuperare, opportunamente nascosti, tre involucri contenenti cocaina. La perquisizione, estesa anche agli altri effetti personali, ha permesso di recuperare denaro in contante e valuta straniera.



Lo scorso 5 gennaio all'aeroporto di Catania un passeggero, con doppia cittadinanza, residente a Catania, C. M. di 19 anni, diretto a Venezia è stato deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica al Tribunale di Catania, poiché trovato in possesso di tre involucri, contenenti un ingente quantitativo di "cocaina" del peso complessivo di circa 230 grammi. Il passeggero, poco più che maggiorenne, al fine di accedere in sala imbarchi, transitando dal portale d'accesso utilizzato per i controlli ordinari di sicurezza, ha fatto scattare la segnalazione acustica del dispositivo radiogeno, che segnalava la presenza di oggetti in metallo sulla sua persona. Mirati e accurati controlli, operati congiuntamente da personale della Polizia di Frontiera, Funzionari Doganali dell'Agenzia A.D.M. e della Guardia di Finanza, hanno permesso - a seguito di perquisizione personale sul passeggero - di individuare e recuperare, opportunamente nascosti, tre involucri contenenti cocaina. La perquisizione, estesa anche agli altri effetti personali, ha permesso di recuperare denaro in contante e valuta straniera.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare