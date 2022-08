Attualita 204

Aeronautica Militare, concorso per 16 tenenti: domande entro il 22 agosto

La selezione è rivolta a candidati laureati. I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente

Un concorso per 16 tenenti in servizio permanente a nomina diretta nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare è stato indetto dal ministero della Difesa. La selezione è rivolta a candidati laureati. I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo Sanitario Aeronautico e del Corpo del Genio Aeronautico. Si tratta di 8 tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico; 8 nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico (3 nella categoria fisica; 2 nella categoria chimica; 3 nella categoria elettronica).

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti generali. Non devono aver superato il giorno del compimento dei: 40 anni di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze Armate; 34 anni di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa Arma; 35 anni di età se non appartenenti alle predette categorie. Devono inoltre avere: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di provvedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica ovvero mancato superamento del corso formativo di base; se concorrenti di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza oppure ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, oppure non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. Chi concorre per il Corpo Sanitario Aeronautico, deve avere i seguenti titoli di studio: LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia); abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo; iscrizione all’ordine dei medici. Chi concorre al Corpo del Genio Aeronautico: Per categoria fisica LM-17 (classe delle lauree magistrali in fisica); LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica); LM-58 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’universo); LM-72 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione); LM 75 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio). Per la categoria chimica: LM-54 (classe delle lauree magistrali in scienze chimiche); LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della chimica industriale). Per la categoria elettronica: LM 25 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dell’automazione); LM 27 (classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni); LM 29 (classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica); LM-32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica). Le procedure concorsuali prevedono l’espletamento di selezioni articolate nelle seguenti fasi: due prove scritte. Per il concorso relativo al Corpo Sanitario Aeronautico: prima prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla; seconda prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica. Per il concorso relativo al Corpo del Genio Aeronautico: prima prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica attinenti al programma delle rispettive prove orali; seconda prova, cultura tecnico scientifica, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica attinenti al programma delle rispettive prove orali, su specifiche materie di dettaglio; valutazione dei titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte;

accertamenti psicofisici; prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale; prova orale; accertamento della conoscenza della lingua inglese; prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando.

Si specifica che le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati negli allegati B e C al bando, al quale si rimanda per conoscere il periodo in cui si svolgeranno le suddette prove e per ogni altra informazione in merito agli altri step della procedura selettiva. La domanda di partecipazione alle selezioni per tenenti dell’Aeronautica Militare dovrà essere presentata entro il 22 agosto 2022 esclusivamente online, tramite il portale dei concorsi on–line del Ministero della Difesa. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento di un corso applicativo della durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. (Gds.it)





