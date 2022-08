Cronaca 791

Aereo rompe il motore durante la fase di decollo: il terrore nel video dei passeggeri

Con un motore in meno il comandante è stato costretto ad un atterraggio di emergenza

Redazione

Paura a bordo del Boeing 737-900ER dell'Alaska Airlines (registrato N293AK) del volo AS558 da Seattle e diretto a San Diego, per la rottura di un motore, andato in mille pezzi proprio durante la fase di crociera. Sono stati i passeggeri a dare l'allarme, preoccupati per le anomale vibrazioni, e poi è bastato uno sguardo sull'ala per capire quello che stava succedendo. Il motore di sinistra infatti ha cominciato a perdere pezzi, e non solo quelli della copertura

Con un motore in meno il comandante è stato costretto ad un atterraggio di emergenza tornando a Seattle mentre tra i passeggeri regnava il panico. L'abilità del pilota ha però risolto con una certa rapidità la questione. L'aereo è riuscito ad atterrare senza troppi problemi con tutti i passeggeri sani e salvi. Un passeggero ha potuto filmare l'incidente. L'aereo trasportava 176 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio ma nessuno è rimasto ferito. I passeggeri sono stati riprogrammati su un volo successivo verso San Diego. N293AK - rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - è ​​stato messo fuori servizio in modo che il team di sicurezza della compagnia aerea possa indagare sulla causa delle vibrazioni del motore. Di seguito il link del video che riprende il momento in cui si stacca la copertura del motore sinistra dei veicolo, lasciando il propulsore 'scoperto': https://www.itemfix.com



© Riproduzione riservata

