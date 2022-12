Cronaca 1064

Aereo militare precipitato a Trapani: trovato vivo il pilota

Il pilota sarebbe riuscito ad azionare il seggiolino eiettabile del velivolo dell’Aeronautica militare

Redazione

Un aereo militare è precipitato in fase di rientro alla base di Birgi a circa tre chilometri dall'aeroporto, intorno alle 18.30. Si tratta di un caccia "Eurofighter" del 37° Stormo. Stava atterrando, quando è accaduto l'incidente, il velivolo sarebbe precipitato nelle adiacenze del Ponte Granatello, in località Locogrande. Il pilota, come riporta Laura Spano sul Giornale di Sicilia on line, è stato trovato vivo dai colleghi del Sar di Birgi, in mare. Lo confermano fonti dello scalo civile aggiungendo che nella zona sono in corso ricerche anche con l’ausilio di un elicottero.

I rottami del velivolo sono stati ritrovati nella zona di Ponte Granatello. Il pilota sarebbe riuscito ad azionare il seggiolino eiettabile del velivolo dell’Aeronautica militare. È stato recuperato vivo nell’area del canale di Fulgatore ad una distanza di circa tre chilometri dalla pista dell'aeroporto di Birgi. L’uomo è stato condotto in ospedale. La zona è transennata. L'aeroporto di Trapani Birgi è ai livelli massimi di allerta. L’aereo tornava da una ricognizione nell’entroterra. Si cercano i resti dell'aereo.

Il velivolo è caduto mentre era di rientro da una missione addestrativa, fa sapere l’Aeronautica: per cause al momento non note è precipitato al suolo nel pomeriggio di oggi a circa cinque miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. Un elicottero del Centro Sar è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota.



© Riproduzione riservata

