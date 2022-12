Cronaca 1824

Aereo militare precipita nella zona dell'aeroporto di Trapani: pilota disperso, in corso le ricerche

L’aereo precipitato nel Trapanese è un caccia Eurofighter, al momento sono in corso le ricerche del pilota, che si spera possa essere riuscito a salvarsi lanciandosi

Redazione

13 Dicembre 2022 20:09

Un aereo militare è caduto nei pressi dell’aeroporto di Birgi nel trapanese. L’aereo è caduto nei pressi del fiume Marzancotta. Il pilota risulta disperso. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. L’aereo militare dell’Aeronautica, di stanza nell’aeroporto di Trapani Birgi e che stava facendo rientro alla base, risulterebbe disperso. Lo confermano fonti dello scalo civile aggiungendo che nella zona sono in corso ricerche anche con l’ausilio di un elicottero. L’aereo precipitato nel Trapanese è un caccia Eurofighter, al momento sono in corso le ricerche del pilota, che si spera possa essere riuscito a salvarsi lanciandosi.

Il contatto con la torre di controllo si è interrotto mentre l’Eurofighter Typhoon, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all’aeroporto, nella zona di Guarrata a Marsala dove si stanno concentrando le ricerche. L’aereo è precipitato in località Locogrande, a pochi chilometri a Nord di Marsala: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche del pilota. Sono in corso le ricerche da parte dell’elicottero decollato da Trapani per individuare il punto di eventuale impatto dell’Eurofighter caduto nel Trapanese e cercare il pilota. Al momento non sarebbe arrivato alcun alert al sistema di avviso per l”eiezione’, ovvero il lancio, affinché si potesse localizzare il punto in cui il pilota potrebbe eventualmente essersi lanciato.

Sono in corso le ricerche da parte dell’elicottero decollato da Trapani per individuare il punto di eventuale impatto dell’Eurofighter caduto nel Trapanese e cercare il pilota. Al momento non sarebbe arrivato alcun alert al sistema di avviso per l’'eiezionè, ovvero il lancio, affinché si potesse localizzare il punto in cui il pilota potrebbe eventualmente essersi lanciato. Il velivolo monoposto Eurofighter del 37/mo Stormo di Trapani è caduto mentre era di rientro da una missione addestrativa, fa sapere l’Aeronautica: per cause al momento non note è precipitato al suolo nel pomeriggio di oggi a circa cinque miglia a sud-est della base aerea di appartenenza. Un elicottero del Centro Sar è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota. (ANSA).



