Attualita 197

Aerei, più rotte da Palermo e Catania: Wizz Air potenzia i collegamenti con i due scali siciliani

Da Palermo oppio collegamento giornaliero con Milano Malpensa e Roma Ciampino

Redazione

19 Gennaio 2022 13:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/aerei-piu-rotte-da-palermo-e-ctania-wizz-air-potenzia-i-collegamenti-con-i-due-scali-siciliani Copia Link Condividi Notizia

Tre arei postati stabilmente a Catania e due a Palermo, con 83 assistenti di volo e 22 piloti fissi al Bellini e 50 assistenti e 14 piloti al Falcone e Borsellino, e nuove rotte e altre potenziate. E’ l’investimento della compagnia low cost Wizz Air presentate dal senior corporate communications manager, Andras Rado, e dal commercial manager Italy, Krislen Keri.

Da Catania sono complessivamente 30 le rotte per 15 Paesi, per un 1,5 milioni di passeggeri, a Palermo dieci rotte per quattro Paesi, per 800mila passeggeri. Tra le novità il trasferimento a Londra nella base di Gatwick con volo diretto. Il Bellini, da marzo, sarà collegato due volte al giorno con Milano Malpensa e avrà un volo giornaliero con Venezia. Da Palermo a marzo doppio collegamento giornaliero con Milano Malpensa e Roma Ciampino e un volo giornaliero per Bologna. Altre novità per il Falcone Borsellino saranno i due voli settimanali, da aprile, per Basilea e, da giugno, per Praga.(Gds.it)



Tre arei postati stabilmente a Catania e due a Palermo, con 83 assistenti di volo e 22 piloti fissi al Bellini e 50 assistenti e 14 piloti al Falcone e Borsellino, e nuove rotte e altre potenziate. E' l'investimento della compagnia low cost Wizz Air presentate dal senior corporate communications manager, Andras Rado, e dal commercial manager Italy, Krislen Keri. Da Catania sono complessivamente 30 le rotte per 15 Paesi, per un 1,5 milioni di passeggeri, a Palermo dieci rotte per quattro Paesi, per 800mila passeggeri. Tra le novità il trasferimento a Londra nella base di Gatwick con volo diretto. Il Bellini, da marzo, sarà collegato due volte al giorno con Milano Malpensa e avrà un volo giornaliero con Venezia. Da Palermo a marzo doppio collegamento giornaliero con Milano Malpensa e Roma Ciampino e un volo giornaliero per Bologna. Altre novità per il Falcone Borsellino saranno i due voli settimanali, da aprile, per Basilea e, da giugno, per Praga.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare