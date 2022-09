Cronaca 359

Pitbull inferocito rompe il guinzaglio e azzanna una famiglia: due feriti

E' successo alla Villa Comunale di Adrano. Il cane era senza museruola

Redazione

Nuova aggressione da parte di un cane, questa volta ad Adrano, in provincia di Catania. Un pitbull, senza museruola, avrebbe aggredito un’intera famiglia mentre si trovava all'interno della villa comunale. L'episodio è avvenuto ieri sera e si sta cercando di capire cosa abbia scatenato la furia dell'animale. Il pitbull, che si trovava con il padrone, avrebbe aggredito un'intera famiglia composta da padre, madre e figlia di circa 8 anni. Il cane, condotto da una donna, sarebbe riuscito a liberarsi del guinzaglio scagliandosi sui presenti. Purtroppo non aveva museruola e ha azzannato i due adulti procurando ferite.

Sul posto è giunta un'ambulanza che ha trasportato i feriti al Cannizzaro di Catania dove il padre e la madre sono stati medicati: il primo ha riportato qualche escoriazione alla gamba, mentre per la donna, azzannata all’orecchio, sono stati necessari punti di sutura. Fortunatamente illesa la bambina. La proprietaria del cane rischia adesso una denuncia per lesione personali colpose.L'ultima aggressione, in ordine di tempo, era avvenuta a Porto Empedocle alcuni giorni fa. Un cane aveva aggredito il proprio padrone che lo avrebbe picchiato. Il proprietario dell'animale si trova ancora ricoverato, in prognosi riservata, all'ospedale Civico di Palermo, nel reparto di Chirurgia maxillofacciale.(Gds.it)



