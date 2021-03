Attualita 86

Adozione delle aree verdi a Gela, pubblicato il nuovo avviso pubblico per la manifestazione di interesse

Per aderire all'iniziativa ci sarà tempo fino al 30 aprile. L'iniziativa ha lo scopo di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni

Redazione

18 Marzo 2021 16:31

E' on line, sul sito istituzionale del Comune, (http://www.comune.gela.cl.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti) il nuovo avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'adozione, da parte di soggetti privati, di aree verdi, (incluse quelle all'interno delle rotatorie stradali), parchi gioco e fontane pubbliche. Dopo l'approvazione del regolamento e l'acquisizione dei pareri favorevoli, si entra ora nella fase della procedura di evidenza pubblica, che verrà tenuta aperta per 30 giorni naturali e consecutivi, dal 1 al 30 aprile 2021.

L'iniziativa ha il molteplice scopo di coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione; di sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia del territorio comunale, stimolando e accrescendo il senso di appartenenza e contrastando il degrado urbano; di creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano.

Ecco l'elenco dei beni di proprietà comunale per i quali si può esprimere manifestazione di interesse:

1) Aree verdi pubbliche

Rotatoria di SS 115-SS 117bis- via dell'Acropoli;

Rotatoria di SS 117bis e via S. Valentino;

Rotatoria di via Mare - via Giovanni Falcone;

Rotatoria di SS 115- viale Enrico Mattei - Via Paolo La Rosa;

Rotatoria di SS 115- via Bronte;

Rotatoria di Viale Enrico Mattei - viale Cortemaggiore;

Rotatoria di Viale Enrico Mattei - via Cammarata;

Rotatoria di Viale Enrico Mattei - via Gagliano;

Rotatoria di Viale Enrico Mattei - viale Indipendenza

Rotatoria di viale Cortemaggiore - Lungomare;

Rotatoria di Via Tevere - via Giovanni Falcone;

Rotatoria di Via Settefarine - via Borromini - via Sant'Elia - Via C2 - SP 81 - via del Verrocchio;

Rotatoria di Via Venezia - Via Butera - SP 8;

Rotatoria di Via Licata - via Palazzi - via degli Appennini

Rotatoria di Butera - via Francesco Crispi;

Rotatoria di Piazza Eleusi;

Giardino Orto Fontanelle;

Giardino dell'Auriga a Macchitella - viale Cortemaggiore Lotti da l a 7

Area verde che costeggia il parcheggio Ospedale Sud - viale Indipendenza - via Europa

2) Parchi gioco

Parco gioco di via degli Appennini

Parco gioco di viale Cortemaggiore - Giardino dell' Auriga

Parco Gioco Orto Fontanelle

3) Fontane pubbliche

Fontana nel giardino Orto Fontanelle;

Fontana nel giardino dell'Auriga a Macchitella - viale Cortemaggiore;

Fontana nella Rotatoria di SS 115 - SS 117 bis - via dell'Acropoli;

Fontana abbeveratoio di vico Santa Lucia;

Fontana di Villa Comunale Giuseppe Garibaldi;

Fontana di Piazza Umberto I;

Fontana abbeveratoio di via Sicani

Fontana abbeveratoio SS 115 nei pressi della pizzeria 3P

Possono partecipare associazioni, circoli, comitati, organizzazioni di volontariato, parrocchie ed enti religiosi, soggetti giuridici ed operatori commerciali che vogliano impegnarsi a tenere l'area in questione pulita e ordinata con opere di manutenzione ordinaria (quella straordinaria, naturalmente, resta a carico del Comune) e che vi potranno collocare dei cartelli che comunichino alla città chi ha adottato quello spazio.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite i modelli di domanda allegati al bando con la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ADOZIONE AREE VERDI PUBBLICHE - PARCHI GIOCO - FONTANE PUBBLICHE DEL COMUNE DI GELA - ANNO 2021". Dovrà essere fornita anche una copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Il tutto dovrà essere inviato tramite PEC al seguente indirizzo: patrimonio@pec.comune.gela.cl.it.

Per eventuali chiarimenti i partecipanti potranno rivolgersi al Settore Patrimonio chiamano i numeri 0933 - 906423 / 470.



