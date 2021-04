Eventi 110

"Adotta uno scrittore", arriva nel nisseno: Daniele Zito al carcere di Gela e al Cpia di Caltanissetta

Si tratta di un'iniziativa volta a promuovere la lettura. E' sostenuta dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte

14 Aprile 2021 16:32

L’edizione 2021 farà incontrare studenti e scrittori: coinvolgerà 37 autori che saranno adottati da 19 scuole (8 secondarie di secondo grado, 6 secondarie di primo grado, 5 primarie), 2 università e 13 scuole carcerarie di 8 regioni italiane. Oltre a Piemonte, Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, il progetto approda per la prima volta nel Lazio, alla Casa Circondariale Raffaele Cinotti di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, nel quadro di un’iniziativa a cui partecipano studenti dei percorsi scolastici interni dell'IIS J. Von Neumann di Roma, detenuti universitari o bibliotecari, detenuti comuni.

Aumenta infatti il numero delle scuole carcerarie coinvolte grazie al contributo dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e Fondazione con il Sud: nel 2021 prendono parte al progetto le scuole carcerarie di Torino, Biella, Saluzzo (CN), Alessandria, Novara, Asti, Roma, Pozzuoli (NA), Locri (RC), Gela (CL), Turi (BA), Potenza, Salerno. All’Istituto Giovanni Battista Impallomeni di Milazzo (ME) è atteso lo scrittore Davide Longo, con il suo ultimo Una rabbia semplice (Einaudi Stile Libero), terzo episodio della serie che ha come protagonisti Arcadipane e Bramard. Per la prima volta Adotta uno scrittore arriverà anche alla Casa Circondariale di Gela e CPIA di Caltanissetta ed Enna con lo scrittore Daniele Zito con Uno di noi, il suo ultimo libro edito da Miraggi.



