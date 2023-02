Cronaca 298

Adescavano uomini in chat per sequestrarli: tre arresti della polizia

Le vittime adescate con l'utilizzo di annunci a sfondo sessuale su piattaforme online di incontri

Tre uomini sono stati arrestati con le accuse di rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di quattro persone, adescate con l'utilizzo di annunci a sfondo sessuale su piattaforme online di incontri. La Polizia - Questura di Teramo e Compartimento della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni - ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale dell'Aquila.

L'indagine, coordinata inizialmente da Procura di Teramo e poi dalla Dda dell'Aquila, condotta da Squadra Mobile e Sezione di Polizia Postale di Teramo, è scaturita dalle denunce presentate dalle vittime. Nel corso delle indagini è emerso che due cittadini di origine nigeriana sono in Italia dopo aver ottenuto asilo politico, il terzo per protezione internazionale. Utilizzando "Grindr", un'app per incontri dedicata a un pubblico gay e bisessuale maschile, con falsi nickname i tre invitavano a contrarre rapporti non a pagamento.

Gli accordi prevedevano che all'incontro fosse presente una sola persona: in realtà, in un'abitazione della periferia teramana, si presentavano in più e con atteggiamento aggressivo, terrorizzavano, e in alcune circostanze malmenavano, la vittima di turno al fine di farsi consegnare somme di denaro tra 100 e 400 euro. Le indagini hanno consentito all'autorità giudiziaria di emettere la misura di custodia cautelare in carcere per i tre ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali.

Gli indagati, due rintracciati nei dintorni di Teramo e uno a Milano, sono stati rinchiusi in istituti di pena delle due città (ANSA).



