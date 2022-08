Cronaca 365

Adesca 26 bambine su WhatsApp fingendosi 14enne, arrestato: trovate foto delle vittime nude

Vicenda shock a Milano. Nel pc dell'uomo sono state trovate 177 foto della sua identità da predatore

Redazione

Bambine di dieci, tredici anni al massimo, adescate via whatsapp presentandosi come un 14enne e convinte a spogliarsi e consumare rapporti virtuali: 26 le piccole cadute nella trappola di un insospettabile trentenne che è stato arrestato, come scrive oggi 'Il Giorno'. Nel pc dell'uomo sono state trovate 177 foto della sua identità da predatore. Molte di più le immagini delle vittime nude, che a Milano lo hanno portato in carcere, e poi ai domiciliari, con 40 capi di imputazione. Dopo aver carpito la loro fiducia e averle convinte di essere praticamente un loro coetaneo, iniziavano le frasi romantiche e le emoticon con i cuoricini. E alla fine arrivavano le richieste spinte: convinceva le ragazzine a spogliarsi e poi "consumava" dei rapporti intimi online.(Ansa.it)



