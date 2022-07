Cronaca 199

Addio al signore del vino, è morto il conte Lucio Tasca d'Almerita: aveva 82 anni

E' stato uno dei grandi protagonisti della viticultura italiana. Ha avuto quattro figli

Redazione

25 Luglio 2022 15:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/addio-al-signore-del-vino-e-morto-il-conte-lucio-tasca-dalmerita-aveva-82-anni Copia Link Condividi Notizia

Lutto nel mondo della vitivinicoltura: è morto il conte Lucio Tasca d'Almerita. Aveva 82 anni. Nato a Camastra, in provincia di Agrigento, il 9 gennaio 1940, è stato uno dei grandi protagonisti della viticultura italiana. Laureato in economia e commercio, ha avuto quattro figli (Giuseppe, Franca, Alberto, Alessandra). Erede di una lunga tradizione nel settore, dal 1961 si dedicò all'attività imprenditoriale nell’azienda Regaleali, poi trasformata in Conte Tasca d’Almerita spa Agricola. Fu tra i primi in Sicilia a credere nelle potenzialità del territorio per la produzione di eccellenze, tra i primi a puntare sull'enoturismo. E sulla base di queste convinzioni fu pioniere della diffusione del vino siciliano ovunque, ambasciatore del vino siciliano nel mondo.

Nel 1985 fu il primo in Sicilia a sperimentare le varietà internazionali, aprendo poi una strada seguita da molti. Alla tenuta madre, Regaleali - acquisita nel 1830 dai due fratelli Tasca, un'isola verde al centro della Sicilia, nell'antica Contea di Sclafani - negli anni si sono aggiunte Capofaro, a Salina, nell'arcipelago delle Eolie; Tascante sull'Etna; la storica tenuta Whitaker nell'antica isola Mozia; e Sallier de La Tour, a Monreale. Lo ricorda l'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: "Grande affetto e vicinanza alla famiglia Tasca d'Almerita in questo momento di tristezza e di dolore per la scomparsa del carissimo Lucio Tasca, divenuto riferimento internazionale della migliore imprenditoria siciliana". (Gds.it)



Lutto nel mondo della vitivinicoltura: è morto il conte Lucio Tasca d'Almerita. Aveva 82 anni. Nato a Camastra, in provincia di Agrigento, il 9 gennaio 1940, è stato uno dei grandi protagonisti della viticultura italiana. Laureato in economia e commercio, ha avuto quattro figli (Giuseppe, Franca, Alberto, Alessandra). Erede di una lunga tradizione nel settore, dal 1961 si dedicò all'attività imprenditoriale nell'azienda Regaleali, poi trasformata in Conte Tasca d'Almerita spa Agricola. Fu tra i primi in Sicilia a credere nelle potenzialità del territorio per la produzione di eccellenze, tra i primi a puntare sull'enoturismo. E sulla base di queste convinzioni fu pioniere della diffusione del vino siciliano ovunque, ambasciatore del vino siciliano nel mondo. Nel 1985 fu il primo in Sicilia a sperimentare le varietà internazionali, aprendo poi una strada seguita da molti. Alla tenuta madre, Regaleali - acquisita nel 1830 dai due fratelli Tasca, un'isola verde al centro della Sicilia, nell'antica Contea di Sclafani - negli anni si sono aggiunte Capofaro, a Salina, nell'arcipelago delle Eolie; Tascante sull'Etna; la storica tenuta Whitaker nell'antica isola Mozia; e Sallier de La Tour, a Monreale. Lo ricorda l'ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: "Grande affetto e vicinanza alla famiglia Tasca d'Almerita in questo momento di tristezza e di dolore per la scomparsa del carissimo Lucio Tasca, divenuto riferimento internazionale della migliore imprenditoria siciliana". (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare