Addio a Salvatore Contarino, Gela perde un commerciante gentile e onesto

Si tratta di uno dei commercianti del centro storico più noti di Gela

"Ci ha lasciati un grande uomo, onesto e gentile, dal cuore buono, un commerciante storico di Gela Salvatore Contarino. Il Presidente, il consiglio direttivo, il centro storico di Gela e tutti gli associati si uniscono al dolore della famiglia". Ne dà notizia la Confcommercio Ascom di Gela. E a ricordare Salvatore Contarino e altri commercianti che sono andati via recentemente, è Gaetano Pardo, commerciante molto noto a Gela, in un suo post su Facebbok. "Bruno Paternó, Rocco Bentivegna, Lino Internullo e Salvatore Contarino. Nomi ben noti e importanti che hanno arricchito il panorama commerciale del Centro Storico e della Città intera. Nomi di colleghi che purtroppo ci hanno lasciato. Un patrimonio soprattutto umano, fatto di tanto lavoro e tanta dedizione, che ha lasciato un segno nella storia del commercio di Gela". Il suo negozio di ottica, nel cuore del centro storico di Gela, è sempre stato punto di riferimento per molti gelesi. A gestirlo adesso sono le figlie.



