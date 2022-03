Attualita 195

Addetto panificatore e pasticcere: concluso a Caltanissetta corso formativo per 30 allievi

Gli allievi si sono alla prova con l’organizzazione di un servizio di catering e banqueting, attività che hanno realizzato per una platea di circa 30 persone

Redazione

24 Marzo 2022 17:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/addetto-panificatore-e-pasticcere-concluso-a-caltanissetta-corso-formativo-per-30-allievi Copia Link Condividi Notizia

Si è concluso ieri, 23 marzo, il ciclo di eventi che ha coinvolto i ragazzi del corso “Addetto Panificatore e Pasticcere” realizzato dall’ente di formazione professionale EAP Fedarcom di Caltanissetta. Nelle giornate del 15, 18 e 23 marzo gli allievi si sono messi alla prova con una delle tante competenze in uscita previste dal percorso formativo e cioè l’organizzazione di un servizio di catering e banqueting, attività che hanno realizzato per una platea di circa 30 persone.

Ormai maturi nel proprio operato e consapevoli delle nozioni imparate hanno saputo destreggiarsi abilmente nei confronti degli ospiti intervenuti, servendo le prelibatezze dolci e salate da loro realizzate la stessa mattina dell’evento presso il laboratorio messo a disposizione per la parte pratica del progetto. Le tre giornate hanno visto protagonisti, al fianco dei discenti, i docenti Lazzara Gianmartino Giuseppe, titolare del panificio “San Luca” di Caltanissetta, Schembri Damiano, chef specializzato in pasticceria, panetteria e gastronomia e pizzaiolo nonché membro di CIFA Unione Pizzaioli Italiani, e Miraglia Salvatore pasticcere e titolare della pasticceria “Hollywood” di Caltanissetta. Una menzione va fatta anche agli altri docenti del corso, lo chef Agnello Salvatore e Carbone Angelo, titolare del bar pasticceria “Carbone” di Caltanissetta.

Emozionati, felici ma soprattutto capaci, i ragazzi hanno dimostrato di essere all’altezza del compito, a partire dalla preparazione di dolci e prodotti di rosticceria tipici della tradizione italiana e siciliana, fino alla pianificazione ed organizzazione delle proprie attività nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Il personale dell’ente si dichiara soddisfatto dell’ottima riuscita del corso “Addetto panificatore e pasticcere” e da quanto realizzato dai discenti in questi mesi. Gli allievi ad aprile inizieranno uno stage di 240 ore a conclusione di un percorso che conferirà loro una qualifica professionale spendibile in tutta la Comunità Europea.Oltre alle già citate pasticcerie “Carbone” e “Hollywood”, gli stage degli allievi si svolgeranno presso le pasticcerie “Dolci tentazioni” di Caltanissetta, “Arte Cafè” di S. Cataldo (CL) e “La Dolceria” di S. Caterina Villarmosa (CL).



Si è concluso ieri, 23 marzo, il ciclo di eventi che ha coinvolto i ragazzi del corso "Addetto Panificatore e Pasticcere" realizzato dall'ente di formazione professionale EAP Fedarcom di Caltanissetta. Nelle giornate del 15, 18 e 23 marzo gli allievi si sono messi alla prova con una delle tante competenze in uscita previste dal percorso formativo e cioè l'organizzazione di un servizio di catering e banqueting, attività che hanno realizzato per una platea di circa 30 persone. Ormai maturi nel proprio operato e consapevoli delle nozioni imparate hanno saputo destreggiarsi abilmente nei confronti degli ospiti intervenuti, servendo le prelibatezze dolci e salate da loro realizzate la stessa mattina dell'evento presso il laboratorio messo a disposizione per la parte pratica del progetto. Le tre giornate hanno visto protagonisti, al fianco dei discenti, i docenti Lazzara Gianmartino Giuseppe, titolare del panificio "San Luca" di Caltanissetta, Schembri Damiano, chef specializzato in pasticceria, panetteria e gastronomia e pizzaiolo nonché membro di CIFA Unione Pizzaioli Italiani, e Miraglia Salvatore pasticcere e titolare della pasticceria "Hollywood" di Caltanissetta. Una menzione va fatta anche agli altri docenti del corso, lo chef Agnello Salvatore e Carbone Angelo, titolare del bar pasticceria "Carbone" di Caltanissetta. Emozionati, felici ma soprattutto capaci, i ragazzi hanno dimostrato di essere all'altezza del compito, a partire dalla preparazione di dolci e prodotti di rosticceria tipici della tradizione italiana e siciliana, fino alla pianificazione ed organizzazione delle proprie attività nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Il personale dell'ente si dichiara soddisfatto dell'ottima riuscita del corso "Addetto panificatore e pasticcere" e da quanto realizzato dai discenti in questi mesi. Gli allievi ad aprile inizieranno uno stage di 240 ore a conclusione di un percorso che conferirà loro una qualifica professionale spendibile in tutta la Comunità Europea.Oltre alle già citate pasticcerie "Carbone" e "Hollywood", gli stage degli allievi si svolgeranno presso le pasticcerie "Dolci tentazioni" di Caltanissetta, "Arte Cafè" di S. Cataldo (CL) e "La Dolceria" di S. Caterina Villarmosa (CL).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare