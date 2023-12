Eventi 367

Ad Agrigento convegno con esperti a confronto sui migranti e le relative procedure di accoglienza

Tre le sessioni, una mattutina e due pomeridiane. Ancora aperte le iscrizioni per l'evento che si terrà il 24 gennaio

Redazione

Sono ancora aperte le iscrizioni per il convegno nazionale dal titolo "Migranti alla frontiera dei diritti, una questione storica, giuridica e culturale. Procedure di accoglienza e interventi sanitari", che si terrà il 24 gennaio al Consorzio Universitario di Agrigento a partire dalle 9. Tre le sessioni, una mattutina e due pomeridiane. Il convegno organizzato dalla Foreip, gratuito e aperto a tutti, è rivolto principalmente a operatori della sanità, giornalisti, assistenti sociali e forze di polizia. Relatori della prima sessione, moderata dalla giornalista Rita Cinardi, direttore di Seguo News e corrispondente per l'Ansa, e dal presidente Anfop Joseph Zambito, saranno Alfonso Cirrone Cipolla, direttore medico di presidio dell’Asp2, Salvatore Zappalà, direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, Emanuele Ricifari, dirigente generale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, Maria Antonietta Campo, dirigente psicologa dell’Asp di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca, direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Nel corso della seconda sessione, moderata da Alfonso Cirrone Cipolla ed Emanuele Ricifari, interverranno come relatori, Ignazio Schintu, vice segretario Generale Cri, Francesco D’Arca, responsabile poliambulatorio di Lampedusa, Deborah Capasso de Angelis, presidente Ancrim, Nicolò Piave, presidente Cri comitato di Caltanissetta, la giornalista Rita Cinardi. Terza sessione affidata a Nino Ciavola, vice questore della Polizia di Stato, Benedetto Trobia, direttore medico di presidio dell’Asp2 di Caltanissetta, Mariella di Grigoli, responsabile ufficio infermieristico Asp1 e Salvatore Falzone, educatore professionale. La direzione scientifica è affidata a Emanuele Ricifari, Alfonso Cirrone Cipolla e al dirigente sociologo dell'Asp di Caltanissetta Angelo Iannello.



