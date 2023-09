Cronaca 563

Ad Acquaviva Platani interrotta la fornitura idrica a causa di un guasto

A darne notizia è Caltaqua che nelle prossime ore fornirà ulteriori aggiornamenti

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto stamane per le vie brevi che, a causa di un guasto, é stata interrotta la fornitura al serbatoio a servizio delle utenze di Acquaviva Platani. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, consequenzialmente ha dovuto sospendere la programmata distribuzione odierna alle utenze di Acquaviva Platani. Caltaqua renderà tempestivamente noti gli aggiornamenti che saranno man mano resi disponibili.



