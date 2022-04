Cronaca 246

Acquisto case, a Caltanissetta l'importo medio chiesto per un mutuo è di 88.243 euro

L'importo medio è diminuito del 10.4% e si tratta del calo più alto registrato nella regione

Secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nel primo trimestre 2022 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Caltanissetta è diminuito del 10,4% rispetto al medesimo periodo del 2021, scendendo a 88.243 euro; il calo è il più alto registrato nella regione. Se a livello regionale l’importo medio richiesto agli istituti di credito nei primi tre mesi dell’anno risulta in linea rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (114.572 euro), guardando alle singole province emerge un andamento differenziato: l’area che ha registrato la crescita più importante è quella di Enna (+9,4%, 103.334 euro), seguita da Trapani (+4,4%, 111.484 euro). Continuando a scorrere la graduatoria siciliana si posizionano Palermo (+2,1%, 123.776 euro), Messina (+1,7%, 109.251 euro), Agrigento (+1,2%, 96.129 euro) e Ragusa (+0,2%, 106.099 euro).

Valori in calo, invece, per le province di Siracusa (-1%, 108.422 euro), Catania (-5%, 117.018 euro) e Caltanisetta (-10,4%, 88.243 euro). Sempre a livello regionale, il trimestre è stato caratterizzato dal calo dell’età media degli aspiranti mutuatari che in Sicilia è scesa a poco più di 38 anni (era quasi 42 anni appena 12 mesi fa) e dall’aumento delle richieste di mutui per la prima casa che, nella regione, arrivano al 71% delle domande di finanziamento totali (+14 punti percentuali). Sul fronte dei tassi si registra l’aumento di quelli fissi e oggi, secondo le simulazioni di Facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.



