Acquedotto Fanaco in tilt, rimangono a secco diversi Comuni della provincia di Caltanissetta

Attualita 325

Acquedotto Fanaco in tilt, rimangono a secco diversi Comuni della provincia di Caltanissetta

Oggi si è registrata un'improvvisa rottura della tubazione nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva Platani

Redazione

03 Novembre 2021 18:48

Siciliacque comunica che alle ore 04:00 circa del 03/11/21 si è interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco a causa dell’improvvisa rottura della tubazione nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva Platani per il collasso di un manufatto di scarico sulla tubazione principale DN900. Ciò ha provocato l’interruzione della fornitura ai comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino, Sutera. Nella giornata di oggi la distribuzione in tutti i comuni è avvenuta regolarmente.

Da domani 4/11 fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque la distribuzione sarà interrotta in tutti i comuni. Intanto Caltaqua comunica che è ripresa la fornitura idrica nel comune di Gela ai serbatoi Caposoprano e Montelungo.Già questa sera la distribuzione riprenderà nella zona Caposoprano e nella zona Marchitello. Domani 4 novembre sarà il turno della zona Scavone.



Siciliacque comunica che alle ore 04:00 circa del 03/11/21 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Fanaco a causa dell'improvvisa rottura della tubazione nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva Platani per il collasso di un manufatto di scarico sulla tubazione principale DN900. Ciò ha provocato l'interruzione della fornitura ai comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Sommatino, Sutera. Nella giornata di oggi la distribuzione in tutti i comuni è avvenuta regolarmente. Da domani 4/11 fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque la distribuzione sarà interrotta in tutti i comuni. Intanto Caltaqua comunica che è ripresa la fornitura idrica nel comune di Gela ai serbatoi Caposoprano e Montelungo.Già questa sera la distribuzione riprenderà nella zona Caposoprano e nella zona Marchitello. Domani 4 novembre sarà il turno della zona Scavone.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare