Acqua torbida: interrotta la fornitura idrica in 10 comuni del Nisseno

A partire da domani, domenica 12 dicembre, e sino al ripristino delle forniture, non sarà possibile garantire la normale distribuzione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che, a causa della torbidità riscontrata all’uscita del potabilizzatore Fanaco, nella mattina odierna ha dovuto interrompere la fornitura ai seguenti comuni: Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Serradifalco, Delia e Sommatino. Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, porterà a completamento in giornata le distribuzioni avviate mentre, a partire da domani, domenica 12 dicembre, e sino al ripristino delle forniture, non sarà possibile garantire la normale distribuzione nei comuni interessati. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi disponibili.



