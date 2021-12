Attualita 697

Acqua torbida e guasti alle condotte: Caltanissetta e altri comuni della provincia sono a secco

Caltaqua ha riprogrammato i turni di distribuzione nei comuni interessati dal problema

Redazione

Siciliacque ha comunicato che, a causa di in guasto lungo l'adduttore Ancipa, ha divuto interrompere la fornitura ai comuni di San Cataldo, Caltanissetta Mazzarino e Riesi. Caltaqua di conseguenza ha rimodulato le distribuzioni alle utenze dei comuni interessati nel seguente modo: San Cataldo, oggi interruzione totale della distribuzione (a causa del mancato approvvigionamento); Caltanissetta, chiusura di tutte le zone servite in regime di H24. Interruzione della distribuzione alle utenze di Gbil Gabib, Angeli, viale Amedeo. Garantita la distribuzione nelle aree del centro storico Sant'Anna e Centro Balate. Distribuzione modalità H24 assicurata per ospedale e carcere. Mazzarino, slittamento nella distribuzione di 12 ore rispetto alle turnazioni programmate. Riesi, nessuna variazione.

Distruibuzione riprogrammata anche in altri dieci comuni interessati dal fermo dell'acquedotto Fanaco disposto da Siciliacque dopo aver riscontrato un eccesso di torbidità all'uscita del potabilizzatore. Qui di seguito il dettaglio della distribuzione: ACQUAVIVA PLATANI: oggi, domenica 12 dicembre, settore nuovo centro H e i settori E3 – E4 – E5; lunedì 13 dicembre settore nuovo centro H e i settori E1 – E2. BOMPENSIERE: oggi, domenica 12 dicembre, distribuzione H24 intero territorio. CAMPOFRANCO: lunedì 13 dicembre settore basso; martedì 14 dicembre settore alto 1; mercoledì 15 dicembre settore alto 2; giovedì 16 settore medio.

MILENA: oggi, domenica 12 dicembre, distribuzione H24 sull'intero territorio. MUSSOMELI: oggi, domenica 12 dicembre, settore ponte, settore Santa Croce e settore medio; lunedì 13 dicembre, settore ospedale, settore bosco, settore Germano; martedì 14 dicembre settore via Napoli, nuovo settore centro, Sant'Enrico, San Giovanni e Matrice. MONTEDORO: lunedì 13 dicembre settore basso; martedì 14 dicembre settore alto. SERRADIFALCO: lunedì 13 dicembre settore basso; martedì 14 dicembre settore alto. SUTERA: lunedì 13 dicembre settore basso; martedì 14 dicembre settore alto; mercoledì 15 settore medio.

DELIA: lunedì 13 dicembre settore alta e bassa; martedì 14 dicembre settore alta e medio. SOMMATINO: lunedì 13 dicembre settore basso e Primo Maggio; martedì 14 dicembre settore medio, alto e Quattro Aratate. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.



