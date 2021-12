Attualita 1156

Acqua torbida dall'Ancipa: erogazione sospesa a Caltanissetta, San Cataldo, Riesi e Mazzarino

Caltaqua rimodula la distribuzione per la torbidità rilevata all'uscita del potabilizzatore

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato in mattinata, per le vie brevi, che a causa della eccessiva torbidità riscontrata all'uscita del potabilizzatore della diga Ancipa é stata interrotta la fornitura ai civici di San Cataldo, Caltanissetta, Mazzarino e Riesi. Per effetto di ciò Caltaqua ha dovuto a propria volta interrompere la distribuzione programmata nel comune di San Cataldo.

Nel comune di Caltanissetta saranno chiuse tutte le zone in regime H24. Nel comune di Mazzarino le turnazioni programmate slitteranno di 12 ore. Infine, nessun disservizio per le utenze del Comune di Riesi.Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli ulteriori aggiornamenti che saranno resi man mano disponibili.



